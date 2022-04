Mor l'exsíndic d'Aran Carlos Barrera

L'exsíndic d'Aranha mort aquest dijous, segons ha informat el. Nascut el 3 de desembre del 1950, Barrera era membre de Convergència Democràtica Aranesa, i va ser síndic en dues etapes, del 7 de juny del 1995 al 18 de juny del 2007 i del 18 de juny del 2011 al 18 de juny del 2019, any en què es va retirar de la primera línia política. Cap als anys seixanta va marxar amb la seva família a Barcelona, on va estudiar mestria industrial. El 1972 va tornar a laDurant la transició formà part de l'associació veïnali d', amb la qual es presentà a les eleccions municipals de 1979, primer contacte amb l'Ajuntament de, del qual va ocupar una regidoria. Aquesta formació passaria a formar part del Partit dels Socialistes de Catalunya i ell es retiraria de la política fins al 1995, quan es va presentar al càrrec de síndic perLa consellera de Drets Socials,, ha mostrat una "tristesa immensa" pel traspàs de Barrera. "En el record, ens queda la seva vitalitat i tenacitat i ens deixa el llegat de defensa de l'Aran, la seva gent, la seva cultura i la seva llengua. Sempre seràs entre nosaltres", ha escrit a Twitter la consellera.Un altre que s'ha fet ressò de la mort de l'exsíndic i "amic" ha estat, que s'ha mostrat "molt colpit" per la notícia i ha recordat que havien compartit "bons moments" i "feina a favor de l'Aran i el seu autogovern". "Una persona alegre i molt intensa. Abraçada immensa a amics i familiars", ha escrit l'exconseller a Twitter.En un comunicat, el Conselh Generau d'Aran ha recordat que Barrera va exercir com a síndic "treballant per Aran, el seu autogovern i la seva ciutadania ambal territori". El govern del Conselh Generau d'Aran ha decretat tres dies deoficial en tot el territori d'Aran. Durant aquests tres dies, s'ha suspès la celebració de recepcions i actes oficials i les banderes onejaran a mig pal a tots els edificis oficials i dependències del Conselh Generau, així com a les corporacions públiques de la Vall d'Aran.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor