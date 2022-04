São Paulo’

Laha fet públic aquest dijous elsdel concurs demostren, en paraules de l'organització, amb temes que van des de la, posant el focus en laEn la categoria estrella, el personal retrat de '' (Canadà) fet perper alha estat escollit. Bracken, canadenca amb experiència en la, immortalitza undelsassassinats en el Canadà de la. A la imatge, veiem una filera de creus on, en cadascuna de les quals, penja un vestit vermell en homenatge i record als difunts.Lesvan començar a funcionar alen el marc d'unde lade la zona. Es treia als infants de casa seva, sovint per la força, i s'acostumava a, un cop eren a l'escola, no deixar-los parlar en la seva. Se'ls tallava els cabells, duien uniformes en lloc de la seva roba tradicional, se'ls donava nousi, a més a més, eren objecte d'i, en alguns casos, també. La presidenta de la Cort Suprema del Canadà,, va afirmar que el país va utilitzar les institucions per a cometre un. La Foto de l'Any de la World Press Photo 2022 és un retrat cru i sensible d'una. Aquesta també, ha estat la primera vegada en aquesta categoria en què no guanya un retrat d'una persona, sinó d'un lloc.Elha anat per ai el seuper a. En un retrat, també, de la, Abbot se centra en la pràctica ancestral de la comunitat dede futurs incendis més perillosos i alhora rejovenir-la. El protagonista de la imatge,, és membre de la comunitat, una de les propietàries del territori-al nord d'Austràlia-, de més deEl jurat també ha premiatdeper alL'última de les categories destacades,, ha reconegut la feina d'amb el seu, unque reflexiona sobre les, el, lai la resultant, del coneixement ancestral., organitzada per 18è any per la, es podrà visitaral, una setmana més de l'habitual.

