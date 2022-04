La CUP evita que el Parlament demani al Govern endarrerir el nou calendari escolar

Elha votat una proposta que instava ala establir una moratòria d'un any per aplicar elamb un resultat poc esperat. El vot de la, juntament amb els dels partits de l'executiu,, ha evitat que el tràmit tirés endavant, mentre que la resta de l'oposició hi ha votat a favor. El vot contrari dels anticapitalistes els allunya del posicionament que havien mantingut, en favor dels sindicats, que entre les seves reclamacions demanen endarrerir l'aplicació del nou calendari escolar.La moció, presentada pelsaquest dijous al ple de la cambra catalana, demanava aquest endarreriment en l'aplicació del nou calendari per mantenir el "debat necessari" amb la comunitat educativa, a la vegada que s'instava a l'executiu deque mantingués un diàleg "efectiu i permanent" amb els representants de professors, centres i alumnes.El que sí que havien proposat els anticapitalistes és la reprovació del consell d'Educació,, davant la "manca de resposta" cap a la comunitat educativa. En aquesta ocasió, ha estat ella formació que ha salvat al màxim responsable del Departament. En concret, en contra de reprovació hi han votat ERC, Junts,i el(67), mentre que a favor ho han fet la CUP i(24) i elsi els comuns s'han abstingut (40).L'encarregada de defensar el posicionament del PSC, la diputada, ho ha justificat perquè la comunitat educativa "ja ha reprovat" el conseller i creu que no cal perpetuar "ni elni el". Per això, ha demanat reprendre les negociacions i ha ofert la col·laboració del seu partit per incrementar elque es destina a educació. L'abstenció dels comuns també ha facilitat la no-reprovació de Cambray.El nou calendari escolar, un dels motius pels quals la comunitat educativa ha fet diversos dies de vaga, ha de començar a aplicar-se el pròxim curs escolar. Començar les classes el, una setmana abans del que s'havia fet fins ara, és una aposta personal d'Aragonès i de Cambray, però els representants sindicals dels professors ja han amenaçat no només amb vagues al tercer trimestre de l'actual curs, sinó amb començar el que ve amb. Quan falta prop de mig any perquè arranqui el nou curs, tot sembla per decidir.

