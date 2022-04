Tots els consells per gaudir del medi natural amb seguretat aquesta Setmana Santa

Consells per gaudir de la muntanya amb seguretat

Abans de sortir

Durant la marxa

i de la seva possible evolució. Renuncieu a l'activitat si les previsions són dolentes.per una alerta de Protecció Civil per vent, neu, allaus, inundacions o risc d’incendi forestal i tingueu en compte les possibles restriccions d’accés al medi natural que hi pugui haverles zones inundables i de risc d’allaus.o pot nevar, preveieu dur cadenes, a més d'una manta, aigua i el mòbil carregat.: entreneu i informeu-vos.i la seva durada, consulteu les guies i el mapa del recorregut. Comproveu la distància, el desnivell i l'orografia del terreny per adaptar-la a tot el grup, especialment si aneu amb infants.o, en tot cas, comuniqueu a algú l'activitat prevista i llocs pels quals preveieu passar.per a l'activitat. Sobretot porteu el calçat adient i la motxilla per dur les coses imprescindibles: roba per si es gira pluja, vent o fred, mapa, telèfon mòbil amb la bateria carregada, un frontal, un xiulet, aigua i menjar.telefònica per poder trucar al 112 o bé hi ha pals senyalitzadors de cobertura en la vostra ruta en aquest enllaç les senyalitzacions de perill., manteniu sempre el contacte amb les altres persones.en el recorregut, de manera que pugueu orientar-vos.i mengeu aliments energètics., no deixeu de caminar.o que es faci fosc, no sortiu dels camins senyalitzats., assegureu-vos primer que estigui permès banyar-s'hi i siguin llocs habilitats per fer-ho.recentment, allunyeu-vos de rius, rieres i torrents i de les zones inundables.amb el vehicle ni a peu guals, rierols o punts inundats., truqueu al 112.