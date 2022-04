L'Assemblea General de l'ONU expulsa Rússia del Consell de Drets Humans

L'ha votata favor d', una decisió adoptada en represàlia per lesde civils per part de l'exèrcit rus a la, com les de la ciutat de. La proposta ha tirat endavant ambi diversos més directament no s'han pronunciat., queen dues ocasionsrussa, contempla en els seusexpulsar a un país del Consell de Drets Humans si comet, els quals la majòria d'estats membres consideren provats. El, Dimitro Kuleba,, al·legant que "elsno tenen cabuda en òrgans de l'ONU destinats a protegir els. En aquest sentit, ha agraït als països que han "triat".Elde l'ONU jala creació d'unaper a investigar els presumptes abusos comesos a Ucraïna des que Rússia va llançar la seva ofensiva militar el 24 de febrer. Davant l'Assemblea General, laen aquests últims dies, que consideren una farsa les matances de civils denunciades per Kíev i verificades tant per periodistes sobre el terreny com per imatges de satèl·lit.

