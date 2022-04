Somescola exigeix al Govern que pacti amb «l'àmbit social» la nova llei de política lingüística

🟢 @somescola reclamem que s'obri un espai de diàleg per assolir el màxim consens per blindar el català com a llengua vehicular del sistema educatiu



📖 Llegeix el nostre comunicat: pic.twitter.com/SWaF0XM0b3 — Somescola.cat (@somescola) April 7, 2022

La plataformaha exigit aldeque pacti amb "l'àmbit social" la nova llei de política lingüística. A parer de l'entitat, qualsevol acord que afecti "substancialment" l'escola en català ha de comptar "necessàriament" amb un consens "ampli" en l'àmbit polític però també en el social.Per això, i aprofitant que la tramitació d'urgència de la proposta s'ha aturat -després que Junts decidís retirar-hi el seu suport per laque havia generat el projecte-, Somescola reclama que "s'obri un espai de diàleg honest" amb l'entitat per consensuar els canvis. En aquest sentit, la plataforma reclama "garanties clares perelcom ai vertebradora del sistema educatiu".Un altre punt que exigeix la plataforma és que eldoni "instruccions clares i comunes" a tots els centres educatius de Catalunya per a l'elaboració dels projectes lingüístics, de tal manera que es pugui "garantir" que tot l'alumnat deté "accés a l'aprenentatge i l'ús del català" independentment de l'origen, la llengua familiar o la situació social. A més, li reclama que garanteixi "la" de l'alumnat dins dels centres ni entre els centres educatius.Alhora exigeix al Departament d'Educació que ofereixi als equips directius i docents "jurídica" per reforçar l'escola en català i els projectes lingüístics "enfront de les intromissions judicials i instrumentalitzacions polítiques".A més també demana que s'augmentin els recursos destinats a "millorar la qualitat de l'escola catalana" i a avançar en el coneixement i l'ús del català a l'escola, i que s'actuï també "més enllà de l'àmbit de l'escola" per "revertir els retrocessos dels darrers anys" i caminar cap a una "plena normalització del català".Finalment, Somescola exigeix als tribunals que "aturin la" en l'escola catalana i en ladel país, i al govern de l'estat espanyol i als partits que li donen suport que "respectin aquest gran consens de país".

