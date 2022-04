Catalunya té 35.700 habitatges buits de grans propietaris, bancs i grups d'inversió

🏘 Sareb, BBVA i Divarian: quins són els 10 grans propietaris que més pisos buits acumulen? #PlantaBaixaTV3



A Catalunyade grans propietaris, institucions bancàries i fons d'inversió. Segons ha avançata partir de dades facilitades per l, fa més de dos anys que aquests milers d'habitatges no han estat ocupats per ningú.La majoria,és el segon municipi català amb més pisos buits, amb, la tercera, amb 988. Les quatre capitals tenen centenars d'habitatges sense ocupar, però la majoria de ciutats afectades són les de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.La gran majoria d'habitatges buits són gestionats en propietat per bancs. La principal institució és la, anomenada "el banc dolent", que en té més de 6.000. Tal com ha explicat el programa, la segona firma bancària amb més pisos buits és el BBVA, amb més de 3.500. Divarian és el fons d'inversió amb més pisos sense cap ocupació des de fa dos anys, amb més de 3.400 en la seva propietat.

