Catalunya, un dels territoris de l'Estat amb menys creients

són les dues comunitats autònomes ambde tot l', amb und'en ambdós casos, ho explica un estudi elaborat per lapublicat aquest dijous. Si diuen que normalment en contextos de, les persones acostumem a aferrar-nos a la, els espanyols han demostrat tot el contrari. Des del començament de la, els fidels encara són majoria, però perden adeptes a un ritme "accelerat". Segons dades recopilades a partir dels baròmetres del, eleldel conjunt de l'Estat es declarava, undeia queho era i la resta -continua sent majoritàriament, però elses consoliden com aentre els. Els no religiosos representen eldels jovesi el. Els autors de l'estudi parlen d'un "" i atribueixen els resultats a una "qüestió generacional", ja que, s’incrementa el percentatge de població. Entre els, elsrepresenten només un. El percentatge més elevat de fidels el trobem a Ceuta, amb un 96,7%; Melilla, amb un 85% i Extremadura, amb un 81,8%.Aquest descens en el nombre de creients a Espanya també es reflecteix en el nombre dequea la casella de l'Església catòlica a la. Segons les últimes dades del, del, el nombre de persones que van triar aquesta opció va disminuir fins a l'respecte als darrers anys que tenim per a comparar. Malgrat això, també el 2018 es va rebre laque s’havia registrat fins al moment:L'estudi també recull queque van tenir lloc a Espanya durant elvan ser pel. I pel que fa a l'a primària i l'ESO-però encara és l'opció majoritària pels alumnes-, mentre que el nombre deen la matèriasegons l'estudi i dades de la memòria de l'Església catòlica a Espanya.

