Un carrer de Barcelona, el tercer més car de l'Estat per viure-hi

Un carrer dees troba entre els més cars de l'Estat per viure-hi. La prestigiosa revista econòmica Forbes ha publicat un recull de les vies més cares i més barates per residir-hi, i entre les de més alt valor hi apareix el, situat al litoral de la capital catalana, al barri del Poblenou.En concret, la revista el defineix com un llarg carrer d'aproximadament 1,5 quilòmetres que va des del Parc delfins a la. Compta amb moltes cases de nova construcció i té una vista privilegiada a la costa barcelonina. El preu per metre quadrat per viure en aquest passeig se situa en 10.475 euros, el tercer més car de l'estat.Precisament el districte de, on està situat el passeig Garcia Fària, és un dels més cars per viure-hi de la capital catalana. En els últims set anys, el preu del metre quadrat ha pujat un 25%, de 1.834 euros a 2.300, segons indica la mateixa revista.Per sobre d'aquest passeig de Barcelona hi ha el camí del monument de, a Palma (13.451 euros per metre quadrat) i el carrer, a Sant Sebastià (11.282 euros per metre quadrat). Els cinc primers llocs del rànquing són pel carrer, també a(10.166 euros per metre quadrat), i el carrer, a Madrid (9.856 euros per metre quadrat).

