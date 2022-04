Denuncien 18 gasolineres a Catalunya per apujar preus just abans del descompte de l'Estat

Repsol, la marca més denunciada a tota Espanya

Altres notícies que et poden interessar

L'associació de consumidorsha denunciatper apujar preus al combustible just abans que entressin en vigor els descomptes de 20 cèntims per litre decretats pel govern espanyol. En concret, es tracta de nou estacions de servei de la demarcació de, sis de la de, dues dei una deL'associació de consumidors ha portat el cas, juntament amb el de més de 200 estacions de servei d'arreu de l'Estat, a la(CNMC) i a. Catalunya és la cinquena comunitat del rànquing de FACUA on s'han denunciat més gasolineres, per darrere d'(65),(46), el(32) i(21).FACUA ha posat en alerta a Consum i lasobre les pràctiques anticompetitives de gasolineres dede tot l'Estat, i té sospites que, en alguns casos, les estacions de serveis han tancat acords perde lasimultàniament.El Reial decret llei aprovat per l'executiu deja preveu la possibilitat de sancionar les "pràctiques comercials deslleials" relacionades amb l'aplicació del descompte alsSegons les dades de FACUA,és la marca de gasolineres més denunciada arreu de l'Estat per apujar preus. La segueixen la cadena ESSA,. També entren a la llista marques com. A més, també s'han denunciat 142 gasolineres independents.​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor