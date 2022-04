«E-Sports Arena», el nou projecte d'estadi que impulsarà Barcelona

Nova iniciativa de lper impulsar els e-sports a la capital catalana. El primer tinent d'alcalde del consistori,, ha l'ajuntament ha iniciat el projecte de creació d'una la ciutat per tal d'implementar un espai adequat per a competicions d'esports electrònics. Collboni ho ha anunciat en l'acte de presentació del macrofestivalcreat peri el mateix Ajuntament. El número 2 del consistori barceloní ha emmarcat aquesta iniciativa de cara al projecte Barcelona 2030, un paquet de mesures que impulsa l'ajuntament pel futur de la ciutat.Collboni ha explicat que la intenció, encara en una fase molt preliminar, és recuperar el-anomenat ara Barcelona Teatre- i adaptar-lo a les màximes prestacions tecnològiques possibles per a poder complir les necessitats d'un esdeveniment similar al de la presentació de la franquícia d'e-sports d'Ibai Llanos i Gerard Piqué al Palau Sant Jordi . El tinent d'alcalde ha admès que haver presenciat aquell esdeveniment va ser un impuls de realitat per a donar llum verda al nou projecte d'Esports Arena.Des de l'ajuntament reclamen lper a poder donar les millors prestacions, sortides i oportunitats a aquest projecte, que "serà prioritari per a la pròxima legislatura".Collboni ha admès que abans que s'acabi el mandat actual, "es podrà explicar amb més extensió com serà el projecte i quin serà el seu pressupost".

