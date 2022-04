La meitat dels motoristes considera perillós circular per Barcelona

Els motoristes estan implicats en eltot i que només realitzen el 6% dels desplaçaments, segons dades corresponents als últims anys recollides en un estudi del. El document mostra queEls llocs que veuen més perillosos són la plaça d'Espanya, les Rondes i el carrer d'Aragó i el 53% dels motoristes creuen que els girs en encreuaments amb carrils bici de doble sentit són insegurs i també troben que ho són per a ciclistes i patinets.el president del RACC, Josep Mateu, afirma que "ha fet aflorar problemes que ja existien" i alerta de la manca de fiabilitat del transport públic per entrar a Barcelona.L'estudi del RACC sobre l'ús de la motocicleta presentat aquest dijous destacaa la ciutat de Barcelona. El nombre de motos al cens municipal ha augmentat un 6,7% en l'última dècada i és l'únic mode de transport que ha crescut, a més de les furgonetes. El 2020, hi havia censades 271.090 motocicletes i ciclomotors, el 33% del parc de vehicles, mentre que en el conjunt de Catalunya representen el 20% i a l'Estat, el 15%, indica l'estudi, presentat pel responsable de projectes de mobilitat del RACC, Ricard Casalins. A més, Barcelona és0,17, per davant de Roma i Milà (0,13); València (0,12) o Madrid (0,8).Aquesta circulació elevada de motos va acompanyada d'una alta sinistralitat i és aquí on vol incidir el RACC. En el global dels darrers 12 anys, des del 2010,en accidents de trànsit a Barcelona van ser motoristes i el 2021, 8 de les 12 persones que van perdre la vida a l'asfalt circulaven en moto.El 2019, abans de la pandèmia, les motos representaven el 6% dels desplaçaments a la ciutat. En el global dels últims anys, han patit el 36% dels accidents -un percentatge que s'ha mogut entre el 35% i el 37% des del 2010-. L'estudi adverteix queque en cotxe. Els punts de major concentració d'accidents amb víctimes mortals de motoristes a Barcelona són les cruïlles de carrers (37%).En l'estudi, el RACC ha observat el comportament d'un total de-de 7:30 h a 10 h i de 17 h a 20 h- i a la nit -de 22 h a 24 h-, en 11 localitzacions diferents. També ha fet 600 enquestes a motoristes, en 12 localitzacions repartides pels 10 districtes de la ciutat.La majoria de les observacions de l'estudi mostren conductes correctes, però, pel que fa a les que no ho són,fent zig-zag (37%); pel carril bus (36%) i girar o canviar de carril sense indicar-ho amb l'intermitent (28%). El president del RACC ha afegit una conducta que pot ser perillosa i que està observant molt darrerament que és circular amb un peu o amb les dues cames fora de la moto.Pel que fa a les recomanacions, el RACC proposa invertir en les infraestructures per fer-les més segures i proposacom són les cruïlles; repensar i revisar l'estat d'elements com els coixins berlinesos o les bandes per reduir la velocitat. També, millorar la senyalització; en aquest sentit, Mateu ha posat com a exemple que "no es pot pintar una nova senyalització" sense haver eliminat per complet l'anterior. A més, ha advertit que algunes baranes que s'han instal·lat en la pacificació de les escoles són perilloses per a infants i motoristes.El RACC demana fomentar elements de protecció, com un correcte equipament del motorista, i la formació. Sobre la convivència en l'espai públic,. Sobre el túnel de Glòries, que diumenge passat va obrir la circulació d'entrada a la ciutat i que dilluns, el primer dia laborable amb la nova infraestructura a ple rendiment, va registrar retencions, Mateu considera que ha fet aflorar problemes de mobilitat que ja existien. Sobre la circulació de motos pel carril bus, que es va intensificar davant les retencions, ha dit que el consistori ha estat tradicionalment "permissiu".El president del RACC ha atribuït l'ús del vehicle privat per entrar a la ciutat els dies feiners a la manca de fiabilitat percebuda en el transport metropolità. "La gent entra en cotxe a Barcelona perquèper un tema sanitari de la pandèmia i per fiabilitat: no el troba fiable en preu, comoditat ni temps", ha assenyalat.

