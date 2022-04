El Papa demana a l'Església espanyola «col·laborar en tot» en la investigació dels abusos

Elha demanat alsqueamb les investigacions sobre elsa l'Esgléia. Així ho ha explicat el president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) i cardenal arquebisbe de Barcelona,, després de la trobada que ha tingut al. Omella hi ha anat acompanyat del vicepresident de la CEE i arquebisbe de Madrid,, secretari general de l'episcopat.Francesc ha demanat a Omella que els bisbes "acompanyin a les víctimes". El president de l'episcopat ha recordat que hi ha unacreada peli una comissió externa de la Conferència Episcopal. "Col·laborarem en tot -ha afirmat-, és el que hem fet i ho tornarem a fer, sobretot per prevenir i que aquests fets no tornin a passar".El cardenal ha matisat que han d'esperar a la constitució de la comissió del Defensor del Poble per valorar si hi entraran. La comissió impulsada per la CEE està liderada pel despatx d'advocats. Ahir es va conèixr la integració en aquesta comissió de figures com l'exeditor d'El Paísi l'exalcaldessa de MadridLa trobada aforma part dels contactes del Papa amb els episcopats i ha tingut com a punt central l'escàndol generat pels casos d'abusos sexuals, una de les crisis més greus que ha de gestionar l'Església. A Omella li han preguntat també sobre la paternitat recent de Xavier Novell, el bisbe emèrit de Solsona que va penjar els hàbits per mantenir una relació amb una dona. Omella li ha desitjat "que sigui un bon pare i que acompanyi bé els seus fills".

