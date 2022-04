Amenaces de mort a l'alcalde d'Olot

Aquesta és l'arma amb què es va amenaçar de mort el batlle d'OLot, Pep Berga. Foto: BlaqueandBlue | Wikimedia.

Durant la compareixença habitual dels dijous de la Junta de Govern Local, aquest matíper telèfon fa unes setmanes per part d'un home amb problemes mentals de Sant Feliu de Llobregat, que ja ha estat identificat pels Mossos d'Esquadra.va trucar a les dependències de la Policia Municipal d'Olot per demanar l'adreça del batlle, petició que, lògicament, l'agent que va atendre la telefonada no va fer. Llavors va ser quan li va dir a l'agent que fes saber al cap de la Policia Municipal que trucava per amenaçar el batlle; li va dir si coneixiai que "anés al tanto" Pep Berga, a qui va qualificar de "".Pep Bergaper aquestes amenaces i va estar intranquil durant un parell de dies fins que els Mossos li van assegurar que ja tenien la situació controlada, tot identificant-ne l'autor i obrint diligències als jutjats. Segons sembla –i ha corroborat al cos policíac a través dels familiars–,prescrita per a la malaltia mental que pateix.Durant la compareixença d'aquest matí a l'Ajuntament d'Olot,pel fet que hi hagi tants càrrec públics sotmesos a la "crispació" que suposen aquest tipus d'amenaces pel "fet d'exercir un càrrec públic". El batlle d'Olot va estar uns dies molt intranquil i patint per la seva família, a més, "perquè no saps si és una persona que te la pots trobar pel carrer".Berga no s'ha destacat especialment com a polític en el camp de l'independentisme, per bé que tots els plens municipals els inicia amb l'Podeu sentir les declaracions de Pep Berga: