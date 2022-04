Bienvenidos a #ubeatLiveFest, el festival de entretenimiento nunca visto hasta ahora en Europa.



📆 Barcelona, 1-3 de julio.



✅ Contenido

✅ eSports

✅ Freestyle

✅ Música

✅ Arte urbano

➕ Y mucho más



👉 Toda la información en https://t.co/AKXX0SbcRC pic.twitter.com/4uh00PLsMm — ubeat Live Fest (@ubeatLiveFest) April 7, 2022

Barcelona prepara el E-Sports Arena

Barcelona serà l'escenari del primer macrofestival dirigit especialment per a la generació Z.se celebrarà, un festival que aglutinarà els esports electrònics, els creadors de continguts, els streamers més famosos del panorama hispànic, a més de la creativitat musical i artística de màxim nivell.d'aquestes característiques a Catalunya, pràcticament sense cap precedent a nivell estatal, on situarà Barcelona en el punt de mira del sector a nivell internacional. Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i de la Fira, el festival "neix per donar resposta a la demanda de les noves generacions de consumidors". Des de l'auditori de l'edifici de Mediapro de l'avinguda Diagonal, les dues cares més visibles de Ubeat,, han presentat el format com "un dels més ambiciosos que s'han fet mai" a la capital catalana.La intenció dels organitzadors és clara: convergir tots aquells esdeveniments virtuals que apassionen els joves i adolescents de les noves generacions en un macrofestival presencial. Amb, Mediapro, com ha explicat la directora d’Innovació i Nous Negocis del grup,, ha anunciat que el seu objectiu és "consolidar el model a Barcelona i internacionalitzar-lo". Fernández també ha proclamat que el Ubeat Live es podrà celebrar, si la pandèmia ho permet, a Mèxic a finals del 2022.Ara per ara es desconeix la llista completa de totes les celebritats i creadors que hi participaran, però Mediapro ja n'ha presentat diversos.serà la cara més visible del gran llistat deque visitaran Barcelona a l'estiu. El cartell és immillorable per a les noves generacions: hi seran present els e-sports (amb una, marca de Mediapro; i la final del campionat espanyol de Valorant); les qualificacions del campionatque organitza; dues jornades del campionatde freestyle; el campionat d'Espanya d'HADO i un escenari gegant per a l'art urbà, capitanejat per Ricardo Cavolo. Els esdeveniments, però, no finalitzen aquí.El Ubeat Live preparai un repertori majúscul que aniran desglossant a mesura que s'aproximi l'estiu.de la generació juvenil actual. Una de les marques més importants és la Lliga de Videojocs Professionals (LVP), que l'any passat va aglutinar 69 milions d'espectadors durant tota la competició. L'acte ha comptat amb la presència de diverses celebritats que hi participaran: el mateix Ibai (qui va ser presentador de Ubeat i un dels membres més selectes dels comentaristes de la LVP); el porter del Manchester United, David De Gea, propietari de l'equip de Valorant Rebels; l'actual membre de la LVP, Ainhoa "Noa" Campos; i l'artista Ricardo Cavolo.El director de la Fira de Barcelona,, ha celebrat la creació del macrofestival i la seva aposta pelsHa destacat la creativitat i flexibilitat d'una ciutat com la capital catalana "que en un mateix espai pot establir l'Alimentària per després donar pas als e-sports o al freestyle". El primer tinent d'alcalde de Barcelona,ha mostrat l'enorme satisfacció del consistori en l'implementació del festival a la ciutat.al costat del Palau Municipal d'Esports. La intenció del consistori, "en un projecte destinat a la pròxima legislatura", és recuperar un espai municipal esportiu perdut i reformular-lo perquè en els pròxims anys sigui una referència per a celebrar esdeveniments multitudinaris relacionats amb les competicions d'esports electrònics. El precedent de la presentació de KOI al Palau Sant Jordi amb Ibai i Piqué va ser l'impuls i l'incentiu per donar el pas des del consistori, ha admès Collboni.El festival, a més apostarà per la solidaritat – amb accions específiques que es portaran a terme durant l’esdeveniment – i per la sostenibilitat, reduint la generació de residus i prioritzant l’ús de materials reciclables.

