El tancament d'i els seus caixers repartits per les ciutats és cada vegada més freqüent. Segons dades del Banc d'Espanya, el 2015 hi havia 4.910 oficines bancàries obertes a Catalunya, les quals s'han vist reduïdes a 2.308 a finals de l'any passat. La pandèmia de Covid no ha frenat el procés de tancament de sucursals i, és més, les entitats financeres han tancat, en els últims dos anys,que encara mantenien obertes a Catalunya, fet que provoca que ja hagin abaixat la persiana el 72% de locals de què disposaven el 2008. Aquestes mesures afecten sobretot la gent gran, i no només per les dificultats per adaptar-se a la banca digital, sinó perquè els municipis més afectats són aquells amb major pes de població jubilada.

