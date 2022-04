Feijóo enceta cordialitat amb Sánchez: s'obre a renovar el CGPJ però refreda el pacte econòmic

Discrepància sobre el Sàhara

Onze pactes d'Estat

El nou líder del PP,, ha assegurat després de la primera reunió amba la Moncloa, que farà una política ", sensata, responsable i previsible". La trobada ha estat "molt cordial" i "menys fructífera" del que hagués desitjat. "No tincper a les famílies ni per a les rendes més baixes i mitjanes", ha assenyalat, afirmant que no s'ha pogut consensuar cap mesura concreta enfront la crisi econòmica.En canvi, sí que ha anunciat qjue es reobriran de manera "ràpida" les negociacions per renovar institucions que es troben bloquejades, com elHa "agraït" la rapidesa amb què s'ha produït la trobada i ha assegurat que el fet que els polítics siguin "seriosos" és el que desitja la societat. Ha traslladat a Sánchez que "sense unano s'aconseguiran ni uns bons serveis ni més prestigi internacional". Ha criticat el diagnòstic que el govern espanyol fa de la crisi i les mesures adoptades, assegurant que la inflació no és fruit de la, que el que ha fet és convertir la crisi en "més alarmant". "Espanya té unque els seus socis europeus" ha estat una afirmació repetida en la seva compareixença.El president del PP ha demanat agilitar les mesures enfront la crisi,i facilitar que els emprenedors puguin avançar. Ha criticat que Sánchez pretengui tan solsel decret-llei del pla de resposta a la crisi sense cap modificació, i que si és així el PP no podrà donar-hi suport. Ha valorat que el pla té elements interessants, com l'ajuda al sector primari, però que sónHa traslladat a Sánchez les propostes que defensa el PP: reducció d'impostos i més ajudes directes, fent un pla dede la despesa, i redissenyar els fons europeus perquè arribin a les famílies. Segons Feijóo, elses gestionen amb lentitud 7% dels fons per destinar-los a unútil, perquè puguin ser gestionats diirectament pels ciutadans.Feijóo ha subratllat que l'estat espanyol el major nivell dede la UE i els fons europeus no estan arribant al teixit productiu: "Els fons no estan arribant ni a les empreses ni a les famílies ni als autònoms". Un escenari al qual no ajuda la, plasmada en els socis que Pedro Sánchez té al Congrés.Sobre la renovació deli el, Feijóo ha anunciat que avui mateix es reprendran les negociacions per a la renovació i que consultarà amb les persones del PP que havien dut les converses fins ara. Ha refermat la posició del PP dedel CGPJ i ha insistit en la conveniència d'elegir els millors perfils. El líder de l'oposició ha considerat que en la trobada ha percebut. El president de la Xunta ha valorat positivament el clima de l'encontre. "Les formes són importants", ha assegurat.Feijóo ha expressat ela la posició del govern espanyol davant la guerra d'Ucraïna, un suport que ha considerat més nítid queel que li donen en aquest tema els seus socis parlamentaris. En canvi, ha rebutjat el canvi efectuat de manera unilateral sobre el, un aspecte que ha considerat que havia de ser fruit del consens intern: "La sobirania nacional la té el Congrés", ha dit.El cap del PP ha criticat el modus operandi de la trobada i ha considerat que hagués estat més operatiu si hi hagués hagut unprevi i que aquestes reunions s'haurien de preparar millor i amb papers escrits. Però ha assegurat que, pel que fa a la confiança amb Sánchez, posa "el comptador a zero".La ministra portaveu,, ha comparegut després de Feijóo per definir la reunió com a. Ha explicat que el pla de resposta a les conseqüències econòmiques de "la guerra de Putin" és fruit d'un ampliamb els agents socials i les forces parlamentàries, i s'ha mostrat esperançada en què el PP pugui replantejar-se la seva negativa a donar-hi suport. Sobre la proposta de rebaixa de l'IRPF, Rodríguez ha assenyalat que el líder del PP no ha presentat cap proposta per escrit sobre aquest aspecte. La ministra sí que ha estat contundent quan ha reclamat a Feijóo que en el tema de la violència domèstica ha de dir "si està contra lao amb".ha ofert al nou líder del PP fins a, en el transcurs de l'encontre amb l'objectiu de recuperar elsque es van bloquejar durant l'etapa deal capdavant del PP. El primer bloc proposat afecta l'actualització de la Constitució i la regeneració democràtica, i inclou la renovació delque resta bloquejada des de fa anys, i del. També inclou una reforma de l'article 49 de la Constitució per eliminar el termeper "persona amb dicapacitat", l'eliminació del vot pregat per facilitar el vot dels ciutadans a l'exterior i el retorn del PP al Pacte Antitransfuguisme.L'executiu proposa a Feijóo la unitat en la resposta a la crisi i l'impacte de la. El govern de coalició reclama del PP el suport al pla de resposta de 16.000 milions aprovat la setmana passada i que ha estat durament criticat pel PP. La Moncloa proposa també el suport als esforços fets per a lai el suport del PP a la gestió dels fons europeus i en les reformes clau del Pla de Recuperació. Aquest serà el bloc més difícil ja que el PP ha insistit en la urgència de, especialment l'IRPF, com a mesura per controlar la inflació.El tercer bloc d'acords fa referència a lai, finalment, la Moncloa demana al principal partit de l'oposició, com en política exterior i en l'estratègia de ciberseguretat i seguretat nacional. Ha estat en política exterior, precisament, on Feijóo s'ha mostrat molt crític envers la darrera inflexió efectuada pel govern espanyol, a l'acostar-se a la posició del Marroc en el. Ahir, en la trobada de Feijóo amb Felip VI a la Zarzuela, el polític gallec va mostrar la seva "perplexitat" pel canvi en aquest tema.

