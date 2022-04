El Marroc expulsa un activista i un fotoperiodista catalans que es dirigien al Sàhara Occidental

ha forçat a abandonar el país l'activistai el fotoperiodistaen una altra qüestionable actuació repressiva. Tots dos han estat interceptats per la policia marroquina molt a prop de la frontera amb el, on es dirigien. Les autoritats del país els han retingut i segons ha pogut saber, els han identificat durant hores i han estat traslladats a la força en un taxi, per expulsar-los del país.Tots dos han denunciat agressions durant el trajecte amb el vehicle per fer-los fora del territori i han rebut amenaces a la seva integritat física. Puig i Melero afirmen haver, assenyalant-los com a terroristes. Ara per ara, són a l'espera d'un vol que els retorni a Barcelona.Hi haurà ampliació.

