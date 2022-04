Sánchez ofereix a Feijóo onze pactes d'Estat per recuperar els «consensos bàsics»

El president espanyol,ha ofert al nou líder del PP,fins a, en la trobada que estan mantenint a la Moncloa. La reunió és la primera que mantenen tots dos dirigents des de l'elecció de Feijóo com a nou líder del PP en el. L'encontre serà undel gir efectuat pel polític gallec des que va fer-se amb els regnes del seu partit. Feijóo va anunciar a Sevilla un estil diferent d'oposició i prioritzar els acords a la confrontació.Com ha informat la, Sánchez ha presentat a Feijóo onze possibles acords agrupats en quatre blocs que pretenen recuperar elsi posar fi a la "crispació estèril" que ha caracteritzat el clima polític a Espanya en els darrers anys. El primer bloc proposat afecta l'actualització de la Constitució i la regeneració democràtica, i inclou la renovació delque resta bloquejada, i del. També inclou una reforma de l'article 49 de la Constitució per eliminar el termeper "persona amb dicapacitat", l'eliminació del vot pregat per facilitar el vot dels ciutadans a l'exterior i el retorn del PP al Pacte Antitransfuguisme.L'executiu proposa a Feijóo la unitat en la resposta a la crisi i l'impacte de la. El govern de coalició reclama del PP el suport al pla de resposta de 16.000 milions aprovat la setmana passada i que ha estat durament criticat pel PP. La Moncloa proposa també el suport als esforços fets per a lai el suport del PP a la gestió dels fons europeus i en les reformes clau del Pla de Recuperació. Aquest serà el bloc més difícil ja que el PP ha insistit en la urgència de, especialment l'IRPF, com a mesura per controlar la inflació.El tercer bloc d'acords fa referència a lai, finalment, la Moncloa demana al principal partit de l'oposició, com en política exterior i en l'estratègia de ciberseguretat i seguretat nacional. Ha estat en política exterior, precisament, on Feijóo s'ha mostrat molt crític envers la darrera inflexió efectuada pel govern espanyol, a l'acostar-se a la posició del Marroc en el. Ahir, en la trobada de Feijóo amb Felip VI a la Zarzuela, el polític gallec va mostrar la seva "perplexitat" pel canvi en aquest tema.

