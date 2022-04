Novell ja és pare set mesos després de deixar de ser bisbe

Aquests dies el rumor de lade l'exbisbe solsoní corria de boca a orella entre la gent de Solsona, per la proximitat de les dates, i finalment, ahir ja es va confirmar per algunes fonts properes a l'entorn de l'exbisbe.Xavier Novell i l'escriptora i psicòloga Sílvia Caballolque segons publica el diari Regió 7, portaran per nom, uns noms escollits, d'una banda, per ser una advocació molt pròpia en aquella zona del Bàgès, prop de Súria, la Mare de Déu del Coaner, i Míriam, un nom amb moltes connotacions bíbliques.Novell i Caballol fa poc més de quatre mesos que es va casar al jutjat de pau de Súria , després que el prelat solsoní anunciés per sorpresa, ara fa uns set mesos, el passat 23 d’agost, la seva rper u ns motius "estrictament personals". Després va transcendir que va ser perquè mantenia una relació sentimental amb Sílvia Caballol, una psicòloga i escriptora bagenca. L'enllaç de la parella pel civil es va fer el 22 de novembre a Súria en la intimitat familiar i només amb la presència dels testimonis que eren la mare de Caballol i el seu company.Xavier Novell va capgirar així la seva vida als 52 anys, després d'haver penjat el bàcul de bisbe de Solsona i els hàbits de sacerdot. Ordenat el 1997, el seu periple eclesiàstic va estar marcat per haver esdevingut un bisbe jove ami una ferma decisió de fer públics els seus postulats, encara que generessin renou social i polític. Ara, s'ha allunyat de la seva diòcesi i també de l'Església.

