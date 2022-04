Núria Marín: «Governar amb Junts la Generalitat? Per què no?»

L'alcaldessa de l'Hospitalet de Llobregat,, s'ha enfilat aquest dijous al faristol del Fòrum Europa Tribuna Catalunyaen el cas deli satisfeta per com funciona ela la Diputació de Barcelona, institució que presideix. De fet, l'ha qualificat d'". Tant, que en ser preguntada sobre si aquesta entesa es podria exportar a la Generalitat ha respost: "Tant de bo pogués haver-hi un pacte en què posicions diverses poguessin treballar plegades en benefici de la ciutadania".La dirigent socialista ha explicat com va costar de forjar aquest pacte l'any 2019, una entesa que va estar situada al bell mig del focus mediàtic, que ha estat motiu de crítiques per bona part de l'independentisme i fins i tot per una part de Junts. "perquè estemi estem deixant de banda allò que ens separa", ha defensat Marín, que ha receptat a tothom que s'apliqui aquesta fórmula que a la Diputació ha servit per treballar per a 311 municipis en una situació molt complicada per la pandèmia.De fet, ja quan es va consolidar el govern bipartit amb Junts a la institució, Marín es va manifestar partidària de promoure els pactes que trenquessin els blocs consolidats durant l'auge del procés. Les seves declaracions estan en sintonia amb el que fa dues setmanes va expressar en una entrevista a aquest diari la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, que va defensar que, en la política de pactes, Junts no es podia "autoexcloure" d'un joc d'aliances on pugui participar el PSC.Marín ja fa setmanes que va assegurar que la seva intenció és tornar a ser la candidata del PSC a l'Hospitalet i que, per tant, optarà a revalidar l'alcaldia, un objectiu en el qual considera que no interferirà la causa judicial que pesa contra ella.", ha defensat tot insistint que ha demanat arxiu de la seva causa i que, encara que el ritme de la justícia sigui lent, creu que es produirà.L'alcaldessa de l'Hospitalet ha fet referència a diferents projectes estratègics de la segona ciutat més poblada de Catalunya, com ara elo el. Però també ha fet referència al conflicte sobre el. En el cas de l'Hospitalet, ha defensat que "s'ha d'aplicar lai cal garantir" perquè els alumnes ja parlen el castellà al pati i al carrer, cosa que no vol dir que potser en altres municipis, ha puntualitzat, faltin hores de castellà. "A l'Hospitalet, hem de garantir que tinguin la màxima igualtat d'oportunitats", ha afirmat.

