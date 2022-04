Mor un motorista en una col·lisió amb un turisme a Vilanova del Vallès

aquest dimecres a la nit en un accident a la-la carretera de Valldoriolf- a, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). El sinistre va tenir lloc cap a les 21.23 hores, al punt quilomètric 4,5 de la citada via.Per causes que s'investiguen, hi va haveri a conseqüència d'això va morir el motorista. Es tracta d'A.V.M., de 61 anys i veí de Montornès del Vallès. L'ocupant del turisme va ser atès pel Sistema d'Emergències Mèdiques i donat d'alta in situ.Amb aquesta,en la xarxa de carreteres interurbanes de Catalunya des del gener.Arran de la incidència, es van activar cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i quatre ambulàncies del SEM. També hi va treballar la Policia Local.

