Detingut un home per la mort de la seva mare a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detinguta Barcelona. Segons ha avançat Betevé, la policia catalana ha rebut un avís a les 3 de la matinada d'aquest dijous on s'alertava la mort d'una persona d'edat avançada. EFins al lloc del crim s'hi han desplaçat diversos agents de la comissaria de l'Eixample, que han confirmat que. Allà també hi era el seu fill, l'home que han detingut. La policia catalana ja investiga el cas, que està sota secret d'actuacions.És la segona mort violenta en només dos dies que succeeix a Barcelona. Els Mossos d'Esquadra estan investigant des d'aquest dimecres la mort violenta d'un home sensesostre al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. En concret, la víctima malvivia en un caixer de La Caixa al carrer Horta de la capital catalana.Fonts coneixedores dels fets han explicat a Europa Press que, però que hi ha totes les hipòtesis obertes" sobre què ha pogut passar. Així doncs, els agents de la policia catalana han obert una investigació per aclarir els fets mentre s'està pendent de l'autòpsia.

