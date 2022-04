L'emotiu vídeo de l'Eintracht de Frankfurt per desafiar el Barça: «Sou molt bons, però...»

en l'anada dels quarts de final de l'Europa League. És un enfrontament inusual, ja que mai abans s'havien trobat tots dos en una competició europea. Els blaugranes tenen molta experiència contra formacions alemanyes:... però és el primer cop que el club trepitjarà Frankfurt en el marc d'una eliminatòria europea. Per això mateix, el conjunt de l'Eintracht ha preparat un vídeo on lloen tota la història del Barça... però també els desafien.Amb imatges de competicions europees del Barça, on apareixen... el club alemany intenta desafiar els blaugranes a sortir a competir al seu estadi aquesta nit, a les 21h. Serà el primer cop que tots dos s'enfrontin, tant en competició europea, com a l'Europa League."Ei, Barça... Tens molt d'èxit, la teva tradició és única, la teva ciutat és preciosa, el vostre joc no té comparació, tothom us coneix. Gairebé tothom us estima. Però... ens coneixeu a nosaltres? Nosaltres també guanyem trofeus. També tenim llegendes, la nostra ciutat també és bonica. Val, potser teniu molt més vosaltres o no esteu impressionats. Però heu de saber que no teniu una cosa... i l'heu de veure", sentencien.

