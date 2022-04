Zelenski considera insuficients les noves sancions contra Rússia

Una guerra que pot durar anys

El president d'Ucraïna,ha carregat contra el nou paquet de sancions que han imposat els Estats Units i la Unió Europea contra Rússia. Per primer cop, el líder ucraïnès considera els càstigs econòmics d'Occident com a "insuficients" i demana sancions "molt més àmplies i realment doloroses".Zelenski ha reiterat que Ucraïna seguirà "insistint en un bloqueig total del sistema bancari rus", que dificulti el seu moviment en les finances internacionals, així com la compra del petroli dur al món democràtic occidental."L'embargament dels subministraments de petroli rusEs trobarà el format. L'única pregunta és quants homes i dones ucraïnesos més tindran temps de matar els militars russos, perquè vostès, alguns polítics -i els coneixem- puguin prendre una mica de determinació en algun lloc", ha asseverat. Al seu judici,contra Rússia i si no hi ha subministrament d'armes", quelcom que el mandatari ucraïnès ha ressaltat que des del país necessiten, això "serà considerat per Rússia com un permís"."Ara és un moment clau per aquests ciutadans de Rússia: heu d'exigir -exactament exigir- el final de la guerra., perdre alguna cosa i enfrontar-se d'alguna manera a la maquinària repressiva russa que ser equiparat amb els nazis per a la resta de la seva vida", ha subratllat Zelenski.La Unió Europea estudia des d'ahir sancionar econòmicament, en la primera mesura directa contra l'entorn familiar del dirigent rus des de l'inici de la guerra d'Ucraïna. Una mesura que els Estats Units ja han confirmat que faran. A mesura que avança la guerra, els cercles econòmics estrenyen més Putin.El pronòstic de l'OTAN sobre quant durarà la guerra d'Ucraïna no és positiu. L'aliança atlàntica considera que serà una guerra llarga i que pot durar "des de mesos fins a diversos anys". Així ho va manifestar el secretari general, Jens Stoltenberg, en declaracions als mitjans en la seva arribada a la reunió dels ministres exteriors de tota l'aliança que es va produir dimecres.Stoltenberg va instar a tots els països membres a preparar-se per aquest escenari. Considera que el suport a Ucraïna i el "reforç" de les seves defenses ha de ser una qüestió prioritària per a l'OTAN.espera una "gran ofensiva" del Kremlin al Donbass per assegurar un "enllaç terrestre" directe amb Rússia.​​​​​

