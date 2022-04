La desagradable broma sobre Alec Baldwin que els Oscars van censurar

La gala delsd'aquest any passarà a la història per la bufetada dei la broma de l'humorista cap a la dona de l'actor. Però qui sap si tot plegat podria haver estat més desagradable. I és que la coopresentadora de la galaha revelat una broma que l'Acadèmia va censurar.En concret, parlava sobre el cas de l'actor, que va assassinar involuntàriament la directora de fotografia de la pel·lícula "" en disparar-se-li una arma. La broma consistia en un joc de paraules entre Baldwin i la pel·lícula "" -"No miris cap amunt" en català-."'No miris cap amunt' és el nom d'una pel·lícula? Més aviat no miris el canó de l'arma d'Alec Baldwin", deia la frase que havia preparat Schumer, però que l'va preferir que no s'acabés dient durant la gala. L'acudit va ser substituït per un altre que feia broma amb l'afició dede sortir amb dones molt més joves que ell.

