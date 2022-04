Detingut el cantant de trap Morad per una ordre pendent

El cantant de trap de l'Hospitalet de Llobregat,, ha estat detingut per un requisit judicial pendent, segons ha avançat la publicació El Caso i ha pogut confirmar l'ACN de fonts properes al cas. No es tracta del primer cop que l'artista és detingut o que ha de passar per un cas judicial.En concret, l'artista ha estat detingut aquest dilluns per no haver-se presentat al jutjat per declarar per un delicte contra la seguretat del, pel fet que va ser enxampat pelsconduint sense carnet, un document que sembla que no ha obtingut mai.El jutge va ordenar que se'l detingués per prendre-li declaració, i ahir mateix,de la policia catalana van complir l'ordre. L'artista ha passat la nit passada a comissaria i aquest dimecres al matí ha prestat declaració davant del jutge, que l'ha deixat en

