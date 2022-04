PSC i ERC pugnarien per la victòria mentre Junts cau, segons el CEO

ERC i PSC pugnarien per la victòria en cas que tinguessin lloc unes noves eleccions catalanes. Així ho assenyala el primerd'aquest 2022, presentat aquest dijous, segons el qual l'pugnaria per mantenir la majoria de 68 escons al Parlament, passant dels actuals 74 a un marge entre 64 i 77. Tot i això, segurament cauria en percentatge de suports, atès que només en la franja alta dels tres partits repetiria el 52% actual o podria recular fins al 39%. Cap dels dos escenaris extrems, però, és probable, ja que part del votant que balla ho fa entre aquestes tres formacions.En concret, l'enquesta de l'organisme demoscòpic de la Generalitat atorga 34-39 diputats a(ara en té 33), 33-38 a(actualment, 33) i 23-28 a(fa un any en va obtenir 32). Ja a certa distància,assoliria entre 9 i 12 escons (ara 11), lapassaria de 9 a 8-11, elsrepetirien ballarien entre 6 i 10 (ara 8), mentre que elrecuperaria el grup propi pujant de 3 a 6-8 iseguiria caient, aquest cop de 6 a entre 4 o quedar-se fora.Les diferències entre els partits capdavanters no es deuen tant a transvasaments de vot entre electorats, sinó a unarespecte les eleccions de fa un any en què els nous votants optarien preferentment per PSC i ERC i no tant per Junts, que retindria bona part del suport dels anteriors comicis però no en sumaria de nou. Es tracta del primer baròmetre del CEO des de les eleccions del febrer de l'any passat, ja que no se'n va elaborar cap durant tot el 2021, i és també el primer liderat pel nou director de l'ens,. S'ha elaborat amb una mostra depresencials fetes entre l'1 i el 28 de març.Pel que fa a les, ERC i PSC es disputarien també la victòria, amb una forquilla d'entre 13 i 15 escons per als republicans i d'entre 12 i 15 per als socialistes. En tercer lloc, Junts n'aconseguiria entre 6 i 9, per davant dels comuns (4-6), la CUP (2-4), Vox (2-4), PP (2-3) i Cs (0-1).En la valoració dels líders, el president d'ERC,, és l'únic que aprova, amb un 5,3, per davant del president català,(4,9), que frega el 5. Amb un nivell de coneixement molt inferior, el dirigent dels comuns,, i les diputades de la CUPempaten amb 4,6, just per davant de la líder dels comuns al Parlament,(4,5), la presidenta de la cambra,(4,4), el cap de l'oposició i líder del PSC,(4,2), i l'expresident català(4).Just per sota del 4, es troba el ministre de Cultura,(3,9), i ja molt enrere i a la cua de les valoracions, els populars(2,6) i(2,5), els dirigents de Ciutadans(2,3) i(2) i el líder de Vox a Catalunya,(2,1).Tot i això, malgrat les bones valoracions dels dirigents d'ERC, el CEO assenyala una mala notícia per als republicans, el, Pere Aragonès. Quan se li pregunten als enquestats el nom del cap de l'executiu català, només un 41% encerta a dir el seu nom, mentre que un 50% admet que no ho sap, un 6% diu un nom incorrecte i un 3% en fa una aproximació.

