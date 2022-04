El «no» a la independència s'imposa amb el 48% de suports per un 44% del «sí»

Elevat suport al referèndum

Elssuperen als que en són partidaris. Així ho assenyala el primerdel 2022, fet públic aquest dijous, segons el qual el "no" obté un 48% de suports, mentre que el "sí" es quedaria en un 44% (la resta no ho sap o no contesta). En tots els baròmetres des del juliol del 2019, els independentistes han estat minoria.Durant tot el 2021, el CEO no va publicar cap baròmetre. L'últim va ser el tercer del 2020 i llavors un 49% dels enquestats eren partidaris del "no" i el 43,6%, del "sí". Els contraris a la independència, però,en el baròmetre del juliol d'aquell any, amb un 50,5% de suports, més de vuit punts per damunt de l'opció favorable.Malgrat que no hi hagués baròmetres de l'ens demoscòpic de la Generalitat durant l'any passat, altres enquestes del CEO sí que han preguntat per la independència i, en totes elles, el "no" ha superat el "sí" amb marges d'entre 3 i 11,5 punts de diferència, per bé que la metodologia és diferent a l'actual. El primer baròmetre d'aquest 2022, presentat pel director de l'ens,, s'ha elaborat amb unaenquestades de forma presencialAquesta enquesta pregunta també per l'estratègia a seguir en el punt actual del procés. Escassament un 11% és partidari de la, mentre que un 30% defensa la independència, però a través d'"una". Igualment, un 15% no té una postura sobre la independència, el 30% defensa també la via pactada però mantenint la unitat d'Espanya i un 9% final reclama blindar la unitat sense cap negociació sobre aquesta qüestió.Pel que fa a electorats, la independència pactada és l'opció més citada entre els votants d'ERC (70%) i de Junts (57%), per bé que, entre aquests segons, la unilateralitat també té cert suport (37%), el qual és molt petit entre els republicans (14%). En canvi, la via unilateral és la(55%), tot i que també hi ha un gruix rellevant que defensen la negociació (39%).En el cas del PSC, el 57% reclama, per bé que un 14% el vol blindar sense cap pacte, un 12% no en té una posició definida i un altre 12% voldria la independència pactada. Més, ja que un 34% defensa el pacte però sense trencar la unitat de l'Estat, un 32% vol la independència pactada i un 23% no té una posició definida. Pel que fa als electors de Cs i PP, avalen negociar però per mantenir la unitat i Vox són els únics en què la meitat rebutja cap pacte.El CEO ha preguntat també aquest cop pel grau de probabilitat de diversos escenaris de futur pel que fa al procés.i un 17% en els propers deu anys. En tots dos casos, mantenir l'actual autogovern és el que es veu més factible, per un 71% en un període de tres anys i per un 53% en el de deu anys. Un 45%, però, afirma que és probable que s'incrementi l'autogovern en els propers deu anys i, a l'entorn del 20%, creu que es retallarà.Sigui com sigui, el suport a un referèndum sobre la independència segueix sent molt elevat. Hi està, mentre que tan sols s'hi oposa un 14%. Fins i tot el 62% dels contraris a la independència veuen bé al dret a decidir. Pel que fa a la pregunta sobre encaix amb diferents opcions, la independència rep un 35% de suports, per davant de seguir com una(28%), l'(23%) i ser una mera regió (6%). Un 38% dels federalistes, però, faria el pas a la independència si la seva opció no fos possible.La forma de govern preferida pels catalans és clarament la, la qual rep l'aval del 74% d'enquestats, per un 12% que opta per lai un 10% no ho sap. Pràcticament la totalitat de votants independentistes i dels comuns defensen la república, així com un 68% dels electors socialistes. La monarquia només té suport, i no hegemònic, en les bases de Vox (65%), Cs (56%) i PP (55%).

