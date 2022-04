Iots, cotxes i rellotges de luxe: així es van gastar les comissions per vendre mascaretes a Madrid

Altres notícies que et poden interessar

La Fiscalia Anticorrupció ha presentat una querella davant els jutjats d'instrucció contra els empresarisper cobraren inflar el preu de la compra de material sanitari en els pitjors moments de la pandèmia. El preu final va ser de 10,8 milions d'euros, pagats per l'Ajuntament de Madrid després de signar tres contractes amb l'Empresa deLa querella es presenta per delictes d'agreujada, falsedat en document mercantil i blanqueig de capitals. Medina s'hauria beneficiat d'una comissió d'un milió d'euros, diners que va fer servir per comprar, segons la Fiscalia, un, anomenat "Fira" i pel qual va pagar 325.515 euros. A més, va destinar 200.000 euros en la compra de bons bancaris.Per la seva banda, Luceño Cerón va elevar les comissions per sobre dels cinc milions d'euros, destinant-los principalment a la compra de 12 vehicles d'alta gamma comper un total de dos milions d'euros; tres rellotges Rolex per un total de 42.450 euros; cinc nits d'hotel a Marbella amb un cost de 60.000 euros i una casa de luxe a Pozuelo per valor de més d'un milió d'euros.El cas té l'origen al 20 de març del 2020, quan l'va subscriure un conveni amb l'Empresa de Serveis Funeraris i Cementiris de Madrid SA pel qual aquesta es comprometia a garantir el subministrament de material sanitari i de seguretat per al personal del Consistori, organismes autònoms i empreses dependents. El cas esquitxa l'alcalde de Madrid,, per l'amistat d'un familiar seu amb Medina.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor