Retiren aquests populars productes Kinder per risc de salmonel·la

-la secció de Ferrero a l'Estat- ha anunciat la retirada de diversos lots de productesper precaució, després que al nord d'Europa hagin provocat alguns casos de salmonel·la. Els productes afectats han estat fabricats a, segons ha informat la companyia en un comunicat."A Ferrero ens prenem molt seriosament la seguretat alimentària. La seguretat dels nostres consumidors és la màxima prioritat", han assenyalat des de la companyia. D'aquesta manera, els lots retirats del mercat són elen ouera de sis unitats (edició de Nadal), amb data de caducitat 20/04/2022. També els Kinder Schokobons (tots els formats),, tots amb data de caducitat entre el 26/05/2022 i el 21/08/2022.La multinacional ha precisat que la resta dels ous Kinder Sorpresa de qualsevol format, el Kinder Gran Sorpresa, així com tota la resta de productes Kinder no estan afectats per la retirada. Ferrero Ibérica ha pres la decisió de retirar voluntàriament del mercat espanyol alguns lots dels productes abans esmentats per precaució, malgrat queen les anàlisis realitzades a cap producte Kinder.La companyia està cooperant amb les autoritats sanitàries locals per a la"amb la màxima agilitat possible". Així, està en contacte amb els establiments on es comercialitzen els productes afectats per procedir a retirar-los immediatament. Ferrero ha recomanat a les persones que hagin comprat els productes afectatsi que es posin en contacte amb l'equip d'atenció al consumidor de Ferrero.

