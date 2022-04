Pot obligar una empresa a portar mascareta als seus treballadors?

Altres notícies que et poden interessar

Adeu a laen, i a la pràctica, a tot arreu. La mesura caurà a partir del 20 d'abril, però tindrà algunes excepcions, com el, leso els. Així doncs, en altres espais tancats com centres comercials, restaurants, oci nocturn o recintes esportius no caldrà dur mascareta. A latampoc, però pot unaobligar a dur mascareta als seus treballadors?En principi no, i les empreses i oficines de tot l'haurien d'encetar elsense l'obligatorietat de la mascareta. Ara bé, també hi ha una excepció. Si els serveis dede l'empresa creuen que per motius de seguretat dels treballadors cal seguir utilitzant la mascareta, la mesura es pot mantenirmalgrat que el govern espanyol ja no ho marqui així.Amb la fi de l'obligatorietat de la mascareta a partir del 20 d'abril -la ratificarà en eldel dia 19-, cau una de les normes presents des de l'inici de la, i gairebé l'última vigent en aquests moments.seguirà així la demanda dels experts, que reclamaven no treure la mascareta dels espais tancats abans de​​​​​​

