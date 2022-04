Xoc a l'Eurocambra entre l'independentisme i la dreta espanyola per Putin

​Xoc a l'Eurocambra entre l'independentisme i la dreta espanyola per Vladímir Putin. PP i Ciutadans han acusat el moviment independentista de "complicitat" amb el president rus, i de tenir agents del Kremlin "treballant" per desestabilitzar Espanya. En un debat al ple europeu, l'eurodiputat del PP Javier Zarzalejos ha acusat l'expresident Carles Puigdemont d'haver anat a "buscar l'empara de Moscou", mentre l'eurodiputada de Ciutadans Maite Pagaza ha dit que l'eurodiputat de Junts s'està "amagant" al Parlament Europeu per "fugir de la justícia".



L'eurodiputat de Junts Toni Comín ha respost a les acusacions tot dient que és "immoral" que "s'aprofitin els morts" a Ucraïna contra l'independentisme i l'eurodiputada d'ERC Diana Riba ha criticat l'intent de "manipular" de PP i Ciutadans. En una intervenció en un debat sobre les connexions de Putin amb els moviments d'extrema dreta i "separatistes" a la Unió Europea, Zarzalejos ha lamentat que l'independentisme "denuncia un estat democràtic com Espanya mentre treballa amb el Kremlin".

Al seu torn, Pagaza ha subratllat que "agents de Putin han treballat per rebentar laa través de partits etnonacionalistes a Catalunya". "Són falsos europeistes i patriotes que actuen contra la gent i les banderes que diuen defensar", ha remarcat l'eurodiputada de Ciutadans, que ha denunciat una campanya de "" i "" a Catalunya "des de fa anys".Després de les intervencions dels eurodiputats de, Riba ha denunciat l'intent de "desinformar i manipular" d'aquestes dues formacions. "L'independentisme català comparteix els consensos que avui tenim en aquesta cambra de defensa de la pau, els valors europeus i lluita contra l'", ha destacat la representant d', tot subratllant els pactes dels populars amben algunes comunitats autònomes.Finalment, Comín ha titllat de "" les acusacions pels suposats vincles de l'independentisme català amb Putin. "Alguns aprofiten les morts per legimitar la sevacontra Catalunya. És immoral", ha afirmat l'eurodiputat de, que ha subratllat que "en el conflicte entre Catalunya i Espanya és la dreta la que representa la cultura política autoritària que avui encarna Putin".​​​​​

