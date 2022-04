La Via Laietana, tallada en sentit ascendent a partir del 10 d'abril

❗Canvis en la mobilitat per la reforma de Via Laietana a partir del 10 d'abril:

🚧Tallat el sentit muntanya, entre la pl. d’Antoni Maura i pl. d’Urquinaona.

🚍#busbcn: 47, V15, V17, en sentit muntanya, canvien el recorregut. El 120 mantindrà les parades.https://t.co/Ou6NB6HOgR pic.twitter.com/uBmzZpxwvU — Barcelona Mobilitat (@BCN_Mobilitat) April 5, 2022

Continuïtat de les obres

Laen sentit ascendent estaràa partir del 10 d'abril. Forma part de les obres de transformació de la via, que van començar fa unes setmanes, però que en els pròxims dies implicaran més afectacions en la mobilitat. Les obres estan previstes perquè durin 14 mesos en una primera etapa, però que finalitzin l'anyConcretament, la circulació de vehicles de pujada quedarà restringida a un carril d'ús exclusiu per al veïnat, aparcaments i serveis i arribarà només fins a la plaça d'Antoni Maura. Aquests 14 mesos els treballs inclouran una renovació i millora de les xarxes de serveis del subsol, com la d'aigua potable, l'elèctrica o la de telecomunicacions; i la reurbanització del carreri la Via Laietana entrei la plaça d'És a partir d'ara que començarà l'afectació més important de, quan es comenci a la vorera. Els vehicles privats que no siguin veïns, serveis o per aparcaments hauran de seguir un itinerari alternatiu per arribar fins a Urquinaona. En concret, es recomana seguir per l'avinguda Marquès de l'Argentera i seguir pel passeig, el passeigi rondaAquest mateix serà el recorregut que faran les línies de bus que creuen ara la Via Laietana de pujada -el, eli el-, ja que seran desviades, igual que els vehicles privats. Les bicicletes també hauran d'adaptar-se a les obres i seguir aquesta mateixa ruta alternativa.De fet, és el trajecte que hauran de fer tots els vehicles privats també un cop acabin les obres, ja que la transformació final preveu que no hi hagi trànsit privat en direcció Urquinaona. Segons els estudis tècnics municipals, fer el recorregut alternatiu pernomés suposarà entre un i tres minuts més. De baixada, hi haurà un carril bus i un carril de circulació per al vehicle privat, com ja hi ha actualment a la major part de Via Laietana.Lad'obres començarà de manera consecutiva quan acabi la primera, que coincidirà temporalment amb el final del mandat i les eleccions municipals del 2023. La previsió és que la transformació sencera de la Via Laietana es pugui completar el 2024. Segons dades municipals, el 2018 van circular diàriament per la Via Laietana uns 47.000 vehicles, 28.700 de baixada i 18.700 de pujada, unes dades que difereixen de la circulació en carrers de l'com, amb uns 20.000 diaris.

