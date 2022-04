Ferran Adrià obrirà elBulli1846 el juny del 2023

El xefha explicat aquest dimecres que el seu nou projecte culinari, El Bulli 1846, obrirà les portes l'estiu de l'any vinent. Segons ha detallat en declaracions a la premsa durant el saló Alimentaria, actualment està acabant les obres exteriors d'aquest nou espai situat a"Acabarem a l'octubre o el novembre i al juny obrirem", ha destacat el reconegut cuiner després de participar en una xerrada sobre l'impacte de l'auge del menjar a domicili al sector de la restauració.i des d'aleshores s'ha centrat en altres projectes gastronòmics, com una fundació culinària o el restaurantDeu anys després de tancar les portes d'elBulli, el 2021 es va estrenar un documental centrat en el llegat personal i gastronòmic del cuiner Ferran Adrià. Dirigit per José Larraza i Iñigo Ruiz (creadors de Deconstruyendo a Dani García),Al llarg del documental, el públic pot veure el llegat personal del xef Ferran Adrià a partir del dia a dia, amb testimonis i trobades amb l'equip d'elBulli i els participants d'elBulli1846, incloent-hi moments íntims i quotidians amb la seva dona Isabel.A més, hi queda patent la seva empremta gastronòmica amb els testimonis de companys com José Andrés o Juan Mari Arzak, i altres persones influenciades per les idees d'Adrià en altres àmbits, com el disseny o l'art.

