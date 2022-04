Barcelona senyalitza en castellà els angles morts dels vehicles municipals

⚠️ @bcn_ajuntament exclou el català a la senyalització dels angles morts dels vehicles municipals



‼️ La licitació del consistori per contractar el proveïdor dels adhesius no exigia que fossin en català, tot i les exhaustives prescripcions tècniques



👉 https://t.co/t5Ld5vdd3y pic.twitter.com/2w4VtnFyNg — Plataforma per la Llengua (@llenguacat) April 6, 2022

Elsmunicipals de l'inclouen una senyalització que adverteix dels, i que no ha quedat exempta de polèmica. Tal com ha denunciat, aquestes indicacions només estan fetes en castellà i el català hi ha quedat exclòs.Els adhesius, que ja es poden veure en els nous vehicles de la flota de, estan indicats per reduir laen accidents amb aquests tipus de vehicles públics, i segons denúncia l'entitat de la llengua, només inclouen elper la "deixadesa" del consistori, que, en el redactat de la, no va incloure cap clàusula lingüística al proveïdor per incorporar el català als adhesius.Segons Plataforma per la Llengua, el mateix consistori ha ignorat el seu Reglament d'ús de la llengua catalana i la Llei de, que estipula que l'ús delha de ser un criteri determinant per a l'adquisició d'un plec o d'una licitació i que els contractes de licitació pública han d'incloure una clàusula on s'especifiqui que la documentació dirigida a la ciutadania ha d'estar redactada, almenys, en llengua catalana.La manca de clàusules lingüístiques en la contractació pública de l'Ajuntament de Barcelona provoca que acabin guanyant els concursos empreses que no tenen la web en català, que no faciliten laen català, que gestionen la venda d'entrades en molts, però no en català, o que, fins i tot, exigeixen als usuaris que s'hi dirigeixin en castellà per poder accedir als seus serveis, segons explica l'entitat."Es fa palès que l'episodi dels adhesius en castellà és només l'enèsim cas en què laadministrativa no permet garantir els drets lingüístics dels catalanoparlants a Barcelona", asseguren. L'entitat lamenta que la responsabilitat de supervisar lesde l'Ajuntament acabi sent responsabilitat d'una organització no governamental com Plataforma per la Llengua.

