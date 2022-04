L'OTAN pronostica que la guerra d'Ucraïna pot durar mesos o anys

Més armament «pesat» per a Ucraïna

El pronòstic de l'OTAN sobre quant durarà la guerra d'Ucraïna no és positiu. L'aliança atlàntica considera que serà una guerra llarga i que pot durar "des de mesos fins a diversos anys", en declaracions als mitjans en la seva arribada a la reunió dels ministres exteriors de tota l'aliança. Stoltenberg ha instat a tots els països membres a preparar-se per aquest escenari. Considera que el suport a Ucraïna i el "reforç" de les seves defenses ha de ser una qüestió prioritària per a l'OTAN.En concret,per assegurar un "enllaç terrestre" directe amb Rússia. Aquest efecte es produiria gràcies a la retirada de les tropes de Rússia de la zona de Kíiv, un moviment que tant l'OTAN com els Estats Units consideren que és més aviat una mobilització per reconduir els efectius militars a una altra zona. Per això mateix, l'aliança atlàntica no creu que el líder rushagi rebaixat la seva ambició a Ucraïna i avisa que pretén "controlar" la totalitat el país."Independentment de quan acabi la guerra, tindrà implicacions a llarg termini", ha dit Stoltenberg abans de la reunió, on s'abordaran els nous riscos de seguretat per a l'organització,El secretari general de l'OTAN ha reiterat que defensen els "esforços internacionals" per assegurar que els "perpetradors seran castigats"., ha dit el noruec. A part del conflicte amb Rússia, Stoltenberg ha insistit que els aliats també han de tenir en compte l'ascens de la Xina en l'arena internacional.En aquest sentit, ha destacat que el ministre d'exteriors japonès participa aquest dimecres a la trobada per tractar els "reptes" que planteja"Hem de treballar amb els socis a l'Àsia-Pacífic", ha remarcat Stoltenberg. També estaran presents a la reunió els ministres d'exteriors d', així com el ministre d'exteriors ucraïnès, Dmitryo Kuleba, i representants deL'OTAN també s'ha mostrat oberta a enviar armament pesant a Ucraïna per primera vegada des de l'inici del conflicte a l'est d'Europa, davant el potencial augment de la invasió russa i que la guerra es dilati en el temps. Stoltenberg, ha incidit quedavant la nova fase en què entra la guerra a Ucraïna, amb el reagrupament de les tropes russes i la potencial ofensiva contra la regió del Donbass."És important que els aliats estiguin preparats per reforçar l'assistència a Ucraïna tant amb sistemes pesats, com lleugers., ha subratllat, després de ser preguntat si l'OTAN remetrà tancs a Ucraïna.​​​​​

