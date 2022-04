Jasikevicius: «Els catalans tenen dret a decidir el seu futur»

ha demostrat en més d'una ocasió que no té pèls a la llengua, i aquest dimecres ho ha tornat ha fet evident. L'entrenador delde, en una entrevista a El Matí de Catalunya Ràdio, ha afirmat que "els catalans tenenel seu futur": "Tant de bo la gent pugui ser feliç amb el que es decideixi", ha afegit.El tècnic blaugrana també ha parlat sobre el procés d'que va seguir el seu país,, assegurant que tenen "molta sort" de ser un territori independent, de teniri de com estan progressant actualment. "Estemd'haver pogut triar el nostre destí", ha relatat.Malgrat això, Jasikevicius també ha recordat que al principi era "": "Quan et fas independent et tallen tot el que abans era fàcil", ha afirmat, a la vegada que ha recordat que feia cua amb els seus pares per accedir als productes més essencials. "Tot estava: faltavai no teníem", ha detallat.Sobre la, el també exjugador blaugrana s'ha mostrat "" per l'actuació dei ha parlat dels esportistes que ho deixen tot per anar a defensar el seu país de larussa: "És molt difícil pensar que un dia et prepares per competir en el teu esport i a l'altre acabes anant a la guerra". "Tot està més a prop del que ens pensem", ha conclòs.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor