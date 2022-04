Barcelona invertirà 26,75 milions d'euros en un gran espai públic dedicat a l'esport al litoral de la ciutat

Quines seran les zones afectades?

L’Ajuntament de Barcelona. Serà elpassant per la nova bocana del port, el Port Olímpic i totes les platges. L'àrea, de més de cinc quilòmetres de longitud,fins al 2030 per impulsar la pràctica d'una quarantena de modalitats esportives a l'aigua, a la sorra i al terra dels passeigs i parcs propers.Hi haurà set projectes timó, quatre illes d'actuació preferent on s'iniciarà la transformació i 232 actuacions concretes.. Segons el consistori, l'espai necessita una ordenació, regulació i delimitació de les desenes d'espais per "frenar els símptomes d'esgotament i saturació" que viu sobretot des de la pandèmia, quan s'ha intensificat l'esport a l'aire lliure.S'han identificat fins acom ciclisme, córrer, patinatge, bàsquet, futbol, tenis taula, balls o voleibol; deu a la sorra com voleibol, tenis, futbol o ioga; a més de 14 modalitats més destinades l'aigua com la natació, submarinisme, surf, moto aquàtica, rem, esquí aquàtic i vela, entre altres.El projecte també vol apropar més la ciutadania al mar, potenciar l'anomenada economia blava, transformar els usos del Port Olímpic per a un públic més familiar i esportiu, urbanitzar tot el passeig marítim entre el pavelló de la, convertir la plataforma marina del Fòrum per a esponjar les platges i potenciar esports de recorregut com caminar, córrer, patinar o anar en bicicleta, i finalment tirar endavant el projecte T invertida per lligar esportivament la llera del Besòs amb Badalona i Sant Adrià.Les zones d'actuació preferent seran el, el passeig marítim de Sant Martí i la plataforma marina. El regidor d'Esports,, ha dit que probablement s'imposaran taxes d'ús de l'espai públic a les activitats esportives dirigides per monitors.

