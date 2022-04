Entre l'«esperança» i la gran coalició: així reben Feijóo els empresaris catalans

La connexió Amancio López

'Grosse koalition' a l'espanyola

Elrecupera aire. Aquest dijous, el nou líder del PP,, ha mantingut el seu primer encontre com a cap de l'oposició amb el president espanyol,. El resultat de la trobada no ha donat molts fruits. No cap en el terreny de la política econòmica, però sí en el desbloqueig de la renovació d'òrgans constitucionals com el CGPJ . El to, però, ha canviat de manera sensible. Entre els empresaris catalans aquest gir desperta interès. En els sectors econòmics, l'empatia amb Feijóo no ve d'ara.Illa d', a Pontevedra, setembre del 2021. Empresaris, periodistes i polítics, amb una nodrida representació catalana, s'apleguen en la tercera edició del Fòrum La Toja. La intervenció del president de Galícia va ser molt ben acollida pels assistents catalans. Poc després, en un acte del PP, un dels catalans presents elogiarà el discurs de Feijóo a A Toxa en presència del líder del PP,. La dona de l'aleshores president del partit,, no pot evitar expressar el malestar: "Tan bé va estar Feijóo? Vols dir?". Un comentari que va deixar bocabadat l'interlocutor.L'anècdota il·lustra bé el distanciament entre lacatalana i la direcció del PP en els anys de Casado. I alhora la bona sintonia que en els sectors empresarials catalans genera la figura del president gallec, elegit nou líder del PP en el congrés de Sevilla , la setmana passada. És molt aviat per saber si això suposarà un nou idil·li entre el poder econòmic català i la dreta espanyola. Però de moment, Feijóo ha estat ben rebut a la Barcelona burgesa.El Fòrum La Toja ha estat un punt de connexió important entre el nou líder de la dreta espanyola i els empresaris catalans. L'edició del setembre passat va ser la tercera d'un encontre que presideix l'exministre, precisament una de les figures que havia simbolitzat l'eix entre el PP espanyol i la burgesia catalana. Piqué va ser president delabans de ser ministre de. Però una figura clau a seguir en tota relació entre els empresaris catalans i la nova direcció de Génova serà, l'impulsor del fòrum a l'illa gallega.Empresari hoteler, president d', Amancio López és un gallec establert a Catalunya. Membre del consell assessor depertany a la junta directiva del Cercle d'Economia. Un dels seus hotels, l', sol acollir els actes dels populars a Barcelona. Com va fer el 14 de març passat, quan l'encara candidat Feijóo va fer el seu míting entre la militància catalana. Acabat l'acte, Feijóo va departir fins tard amb Amancio López i el president del PP de Catalunya,Aquests dies, des de Foment del Treball i el Cercle d'Economia estan atents als moviments de Feijóo. Fonts de les dues entitats coincideixen en parlar d'a l'hora de calibrar l'emergència d'un nou discurs des de la dreta espanyola, menys de confrontació. Les referències ali lessonen bé entre l'empresariat de Foment.Des del Cercle, l'arribada de Feijóo és vista amb simpatia pel que representa d'un lideratge no sorgit del gran Madrid. L'entitat que presideix Javier Faus es mostra molt crítica amb el procés deproduïda des de la majoria absoluta de José María Aznar i aposta per una aliança de perifèries. Amb Casado no podia anar pitjor, com es va copsar amb motiu de les darreres Jornades de l'entitat, quan es va fer evident el xoc entre el Cercle i Génova pel tema dels indults, que la junta de Faus va defensar amb vehemència.Fonts de Foment i del Cercle d'Economia no amaguendavant l'arribada de Feijóo. La gravetat de la crisi energètica ha alarmat els sectors econòmics catalans, que veien Pedro Sánchez com un mal menor enfront un Casado erràtic i intransigent en el conflicte de Catalunya. Però com explica una bona antena de la patronal, un PP amb un discurs diferent, més obert i centrat bàsicament en el terreny econòmic , pot ser vist com una bona carta.Les grans corporacions econòmiques segueixen amb interès tot el que diu Feijóo aquests dies. La junta directiva del Cercle es reunirà dilluns i en el repàs que se sol fer de l'actualitat, molt probablement tractarà del canvi que suposa l'elecció de Feijóo. Aquests dies, entre els empresaris s'apunta també l'escenari d'una gran coalició entre el PSOE i el PP. Seria una opció acaronada pel poder econòmic català, disgustat per la gestió de la crisi per part de l'Entre els empresaris catalans el to de les crítiques al govern deja fa setmanes que ha pujat. Aquest dilluns, després de la reunió de la directiva, Foment va insistir en el caràcter "insuficient" de les mesures incloses en el pla de resposta a la crisi elaborat per la Moncloa. Es considera que el termini de temps per la vigència de les mesures -fins al 30 de juny- és molt escàs i que calen més rebaixes fiscals. De reüll, miren a A Toxa, i recorden quin ha estat l'acte estel·lar de la darrera edició: un diàleg entre

