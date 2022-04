Enquesta | Deixaràs de portar mascareta als espais tancats?

Altres notícies que et poden interessar

Elserà el dia del pas -gairebé- definitiu per donar per tancada la. A partir d'aquell dia, ja no caldrà portara tots els espais interiors excepte en residències, hospitals i transport públic. D'aquesta manera, a llocs com les escoles, espais comercials o equipaments culturals i esportius ja no caldrà entrar-hi amb la boca tapada. Tot i l'anunci, però, és probable que hi hagi qui, per sentir-se més protegit, continuï utilitzant la mascareta en aquests llocs.​​​​​​

