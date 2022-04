El divertit retrobament d'Ustrell i Graupera al «Planta Baixa» (amb retrets inclosos)

El periodista i presentador de TV3,, i el filòsof i tertuliàhan protagonitzat un divertit moment al programa. Tots dos havien estat protagonistes d'una discutida polèmica, quan setmanes enrere,-es va recriminar que fes figures de paper en directe- i va acompanyar-lo a marxar de l'emissió. El moment de tensió va quedar en anècdota, gràcies al retrobament d'avui.Els dos s'han abraçat i el filòsof li ha regalat un llibre al presentador i periodista, amb una clara intenció irònica: un manual sobre com fer figures d'origami, les figuretes de paper., però li ha retret amb un to d'ironia i humor que "li havien preparat diversos papers amb el seu programa electoral" perquè es pogués entretenir durant el programa."A més, està en castellà, no?", li ha dit Ustrell amb un somriure a la cara.A més, com que no té lletra, no et caldrà llegir res", li ha recordat Graupera. El presentador del Planta Baixa, però, ha insistit. "Com sempre ets molt insistent amb el tema del català...".

