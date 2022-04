A quins llocs s'haurà de continuar portant mascareta?

Altres notícies que et poden interessar

El gran símbol de la pandèmia,pràcticament a tot arreu. L'element de protecció contra la Covid desapareixerà de la majoria d'espais interiors ela tot l'Estat.La mesura, que s'ha deixat per després de Setmana Santa per recomanació dels experts, suposarà el retorn absolut a la normalitat, però amb tres excepcions:s'haurà de continuar portant la mascareta.D'aquesta manera, la comunitat científica demana mantenir-la en aquests tres espais i dissenyar unade les mascaretes. En tot cas, l'anunci implica un canvi substancial. Llocs com les escoles, els locals comercials o els equipaments esportius i culturals diran adeu a les màscares.El Departament de Salut fa setmanes queen els espais interiors. A través d'una carta, aquest dimarts va reclamar la mesura. En la missiva, també explicava que el conseller de Salut,d'aquest dimecres, que abordarà el tema, "perquè ha de ser al Parlament" i el mateix consell no permet la delegació.​​​​​​

