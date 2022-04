Els Mossos d'Esquadra desallotgen la Casa Àfrica de Barcelona

Elshan desallotjat aquest dimecres la, un punt d'acollida autogestionat pels migrants africans que arriben a Barcelona, que es troba en un edifici ocupat al. Elha emès la segona i definitiva ordre de desnonament. El novembre de l'any passat, la pressió veïnal va permetre aturar el primer intent. L'immoble és propietat de l', que s'havia avingut amb l'per a negociar una sortida abans del mes de març.Els Mossos han articulat un, amb una desena de furgonetes d'antiavalots i un macrodispositiu al voltant de la Plaça Catalunya, amb unitats de la Brigada Mòbil i de l'ARRO. Han tret del braç la vintena de manifestants que no s'han dispersat amb la seva arribada, un a un, per a permetre l'entrada de la. Les persones concentrades, que tocaven instruments de percussió i cridaven proclames en defensa dels habitants de l'edifici, havien disposat un contenidor a la porta que la policia també ha retirat.L'advocada que representa els ocupants de Casa Àfrica,, ha acusat els propietaris d'haver-se negat a arribar a un acord. Tanmateix, ha detallat que la majoria de famílies ja havien marxat voluntàriament de l'edifici. Alguns, per por a ser identificats, ja que no tenen papers. Els desnonats denuncien que. Fonts de l'Ajuntament han confirmat que una de les famílies es troba en seguiment pelsdel districte des de fa temps.Les autoritats municipals han assegurat que "després de perdre el seu sostre". En aquesta direcció, han assenyalat que "l'activació de recursos dependrà de la situació de cada persona" i a la voluntat individual de cadascú d'acceptar-los o no. El regidor del districte,, ha criticat la situació en un tuit i ha titllat d'"intolerable" la insensibilitat i la rigidesa del CETT per no evitar el desnonament.

