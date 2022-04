Una tertuliana del programa d'Ana Rosa justifica el bombardeig de Gernika

Sobre el bombardeo de Gernika: "Ni el que bombardeaba era bueno, ni los bombardeados eran tan buenos tampoco", porque, según ella, eran comunistas.



El bombardeo de la aviación nazi en apoyo a Franco causó la muerte a 126 civiles aquél día.



Este es el nivel. pic.twitter.com/5CpfsCZ3Ek — Miquel Ramos (@Miquel_R) April 6, 2022

La comparativa entre el bombardeig dei el que està vivint el poble ucraïnès, un escenari plantejat pel mateix president ucraïnès Volodímir Zelenski, està aixecant polseguera entre els sectors més conservadors de la política i la premsa espanyola. El líder d'ultradreta,ha criticat les paraules del líder d'Ucraïna per "desconèixer la història del país" i li ha exposat que era "molt més comparativa" la matança de. Les televisions també han anat farcides de polèmica.periodista d'i tertuliana d', ha rebutjat les declaracions de Zelenski i fins i tot ha justificat el bombardeig de Gernika.explicava Jamardo, assegurant que les persones que rebien les bombes eren "socialistes". L'atac, produït per les forces aerotransportades, va ser tergiversat pel bàndol colpista de Franco, que van afirmar que el bombardeig l'havien fet els republicans. Per això mateix, Zelenski posava la situació en comparativa. Per a altres, com a la tertuliana de Telecinco, que arriba a afirmar que "ni tampoc el que bombardejava era dolent, ni els bombardejats tan dolents". Tot, afirma, perquè els republicans rebien el suport d'Stalin.Gernika és considerat el primer bombardeig indiscriminat contra la població civil sense cap objectiu militar.van matar entre 126 i 300 morts sota les bombes incendiàries. Hi van participar una trentena d'avions bombarders i més d'una vintena de caces de combat.

