Barcelona celebrarà un Sant Jordi «històric» amb rècord de parades

Llibreters, editors i distribuïdors creuen que aquestno només serà el del retorn a la normalitat prepandèmica, sinó una edició de les més massives i rellevants de la història. A Barcelona, on s'estrena unaque esponjarà la celebració al centre de la ciutat, hi haurà: més de 300, 170 de les quals amb signatures d'autors.Aquest nou model ha vingut "per quedar-se", ha pronosticat el president de la Cambra del Llibre,, aquest dimecres. Altres ciutats com Badalona, Lleida, Terrassa, Girona i Lleida opten també per adoptar (o mantenir) el model d'espais propis per als professionals del llibre i la flor. La previsió de venda de llibres és, abans de la pandèmia. Patrici Tixis i també la presidenta del Gremi de Llibreters de Catalunya, Maria Carme Ferrer, han remarcat que aquest serà el primer Sant Jordi "sense restriccions" després de la pandèmia, i que seràEl sector diu que enguany la cita pot ser "històrica", tant pel volum de participació als carrers, com per la venda de llibres, com pel nou "model" que estrena la ciutat de Barcelona amb la "superilla literària" al centre. "però esperem que sigui almenys com el 2019, i si pot ser una mica més millor", ha reflexionat Patrici Tixis aquest dimecres. El 2019 es van vendre 1.600.000 llibres i el sector va facturar 22 milions d'euros, per Sant Jordi.El sector ha donat els darrers detalls de com transcorrerà el Sant Jordi, que enguany s'escau en dissabte. La gran novetat és, amb l'anomenada "superilla literària" que tallarà –gairebé- tot el trànsit rodat dins d'un perímetre que tanquen la Diagonal i Gran Via, Balmes i Pau Claris, amb el Passeig de Gràcia com el gran eix comercial.En aquesta artèria i també en els carrers transversals (menys Aragó i València, on sí que circularan vehicles) s'hi ubicaran les parades professionals de llibreries i floristes. En canvi,i passarà a ser espai per a les entitats del districte (entre les quals evidentment hi pot haver alguna llibreria).En total, dins d'aquesta zona perimetrada hi haurà 200 de les 300 parades que enguany es disposaran a Barcelona (un rècord, que. Més enllà d'aquesta zona, hi haurà 12 espais professionals més repartits en 7 districtes (com ja ve passant els últims anys): A Ciutat Vella, la Plaça Reial torna a ser protagonista en detriment de la Rambla (enguany ocupada per entitats de Ciutat Vella i només al tram de Canaletes hi haurà parades d'algunes llibreries de la zona), com també el. Enllaçant amb aquesta via, el Passeig de Sant Joan aglutinarà tota l'oferta de llibre il·lustrat, còmic i literatura infantil i juvenil, en convivència amb parades i activitats de les entitats del barri.A la resta de la ciutat, els punts neuràlgics seran a Sant Andreu, Gràcia, Les Corts, Poble Nou i Sarrià. En total, gairebé 300 parades, de les quals 170 amb signatures d'autors i 103 parades dels establiments (en aquest sentit,si ho volen).La coincidència de la diada amb un dissabte fa pensar en una jornada amb molta més mobilitat i desplaçaments que de costum, tant pel que fa a barcelonins desplaçats al territori, com a la inversa. En qualsevol cas,i amb diverses ciutats mitjanes i grans adoptant o repetint el model d'espais diferenciats per a professionals de llibreries i floristes, estrenat l'any passat per raó de la pandèmia però que sembla cridat a consolidar-se per com descongestiona i afavoreix el passeig dels vianants.Són els casos de les ciutats de Girona (que repeteix a la Copa –La Devesa-, enguany amb més parades i capacitat d'assistència), Tarragona (La Rambla), Lleida, Terrassa, Mataró, Banyoles o Badalona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor