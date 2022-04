Salut pressiona Sanitat perquè retiri la mascareta en interiors

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Saluten els espais interiors. A través d'una carta, reclamen aquesta mesura que només es mantindria en entorns sanitaris, sociosanitaris i al transport públic. En la missiva, enviada aquest dimarts, també explica que el conseller de Salut,d'aquest dimecres, que podria abordar el tema, "perquè ha de ser al Parlament" i el mateix consell no permet la delegació.Des de la conselleria han assegurat que en el cas que no es tractés la retirada de les mascaretes en la reunió del consell, demanaran que s'abordi la mesura, en concret en l'entorn escolar, en el marc de laEn la carta, Salut argumenta de forma "extensa" la seva petició de retirar les mascaretes prioritzant l'entorn escolar. Tot i no assistir a la trobada, el Departament ha fet arribar a Sanitat el seu posicionament sobre els punts que s'hi tractaran per tal de deixar clara la seva postura.La insistència de Salut arriba un dia després que els experts del Ministeri de Sanitat recomanin posposar la retirada general de la mascareta en espais interiors fins després de les vacances de Setmana Santa. Segons el seu criteri, consideren que és arriscat fer aquest moviment previst pel govern espanyol abans de les festivitats d'aquest abril. Els experts de la Ponència d'Alertes estableixen diverses excepcions a la retirada general que es farà abans o després de Setmana Santa:Precisament, el Departament de Salut ja va plantejar la setmana passada a la comissió delegada del Governprimària si el consell interterritorial no ho aborda la setmana vinent, i després anar-ho fent de forma gradual. El conseller de Salut, J osep Maria Argimon, va explicar a RAC1 que tornarà a plantejar la qüestió per enèsima vegada la propera setmana a la reunió de la interterritorial estatal, però ha advertit que els nens no poden esperar més.​​​​​​

