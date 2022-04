🔴 Vídeo | Ovació del Congrés dels Diputats al president Zelenski



La CUP és l'única formació que no aplaudeix el líder d'Ucraïnahttps://t.co/K6rDBDzu8J pic.twitter.com/PgsdxRIBhW — NacióDigital (@naciodigital) April 5, 2022

Gernika i assenyalament d'empreses espanyoles: el discurs de Zelenski

, ha volgut explicar per què la seva formació (representada a les corts espanyoles per ell mateix i Mireia Vehí)ni el discurs del president d'Ucraïna,i. Botran, en un article a eldiario.es, ha assegurat que no ho van fer per no confondre's "en un aplaudiment acrític"."No ens hem volgut confondre[...] Pensem que la contribució més honesta a la pau és entendre les causes de la guerra, apostar per la desescalada i no comprar el relat atlantista que sempre necessitarà enemics perfectes per donar sentit", ha explicat Botran.En el seu escrit, el diputat de la CUP al Congrés ha alertat que "l'estat ucraïnès també ha comès abusos en els darrers anys i durant la guerra" i. "Qualsevol matís, qualsevol explicació de fons o qualsevol dubte són tergiversades pels que instrumentalitzen la guerra per portar l'aigua al molí. El molí de l'adhesió acrítica a l'OTAN i la política exterior dels EUA", ha assegurat.precisament, contra el "pensament únic" del bloc occidental (Estats Units, Unió Europea i l'OTAN).és nociu per al futur del món i que té sinistres precedents, inclosos els bombardejos contra civils. Ampliar el focus i adonar-se'n és bo", ha volgut deixar clar. Els dos diputats de la CUP van ser els únics membres del Congrés que no van aplaudir a Zelenski.El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, va reclamar en una videoconferència davant el Congrés dels Diputats quei va posar com a exemple del que pateix el seu poble el que va patir la ciutat de Gernika per part de l'aviació nazi durant la Guerra Civil., va afirmar el líder ucraïnès.Zelenski va insistir en el missatge que està llançant en les seves intervencions davant els legislatius dels països occidentals, assegurant que Ucraïna encarna en aquests moments "els valors democràtics". Va afirmar que els ucraïnesos "i que "Rússia ha dut la guerra al seu país, no des d'ara, sinó des del 2014 a Crimea"., i ha dit que la invasió suposa la fi de la "diversitat" que representa Ucraïna, on conviuen diferents confessions i creences.Va assegurar que Rússia no busca la pau i ha emfasitzat la necessitat de posar fi als lligams comercials d'empreses espanyoles amb el règim de Putin: "Com poden les empreses mantenir el comerç amb Rússia mentre Rússia està destruint el nostre país?", s'ha preguntat tot citant companyies com

