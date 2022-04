Quines persones estan obligades a presentar la declaració de renda?

TREBALLADORS I CONTRIBUENTS QUE HAN DE PRESENTAR LA DECLARACIÓ DE RENDA



- Treballadors que tinguin una renda anual superior als 22.000 euros.



- Treballadors que tinguin més d'un pagador i que la renda superi els 14.000 euros.



- Contribuents que perceben només dels rendiments íntegres del treball més de 14.000 euros. Els rendiments íntegres són aquells que deriven del treball personal i no tenen la qualificació de rendiments d'activitat econòmica.



- Tots els treballadors autònoms, siguin els que siguin els seus ingressos.



- Els contribuents que tinguin immobles llogats (pisos, garatges, cases) i que la renda generada per aquests lloguers excedeixi els 1.000 euros.



- Els contribuents que obtinguin més de 1.600 euros pels rendiments del capital mobiliari.

-Els contribuents que hagin obtingut pèrdues patrimonials en una quantitat igual o superior als 500 euros anuals.

La declaració de la renda es pot fer de manera presencial. Foto: Europa Press

ha arrencat aquest dimecres, 6 d'abril, amb la presentació de les declaracions per internet. Enguany, la campanya inclou com a principal novetat l'augment de l'impost per a les rendes a partir de 300.000 euros i per als patrimonis de més de 10 milions.La campanya de la renda, que es correspon als ingressos obtinguts el 2021, es prolongaràde manera ordinària (nou de cada 10 contribuents ja utilitzen internet). A més, del 5 de maig al 30 de juny la declaració de l'IRPF es podrà presentar també per telèfon, i entre l'1 i el 30 de juny, a les oficines de l'Agència Tributària de manera presencial.A més de la renda, també es té en compte el nombre de pagadors que ha tingut el contribuent. Així, en funció de si ha estat un, dos o més pagadors, la renda mínima varia. Us ho detallem tot a continuació:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor