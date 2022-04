​La campanya de la renda arrenca amb una pujada en els trams alts

ha arrencat aquest dimecres, 6 d'abril, amb la presentació de les declaracions per internet. Enguany, la campanya inclou com a principal novetat l'augment de l'impost per a les rendes a partir de 300.000 euros i per als patrimonis de més de 10 milions.La campanya de la renda, que es correspon als ingressos obtinguts el 2021, es prolongaràde manera ordinària (nou de cada 10 contribuents ja utilitzen internet). A més, del 5 de maig al 30 de juny la declaració de l'IRPF es podrà presentar també per telèfon, i entre l'1 i el 30 de juny, a les oficines de l'Agència Tributària de manera presencial.Amb caràcter general, els contribuents han de presentar la declaració de renda quan els seusDe la mateixa manera que l'any passat, els perceptors de l'ingrés mínim vital i els membres de la unitat de convivència estan obligats a presentar la declaració. A més, bona part dels treballadors que hagin estat en ERTE i guanyin menys de 22.000 euros anuals també hauran de presentar la declaració, sempre que superin els 14.000 euros en total.Pel que fa a, pugen dos punts en les rendes de treball de més de 300.000 euros, fins al 47%; i tres punts per a les rendes de més de 200.000 euros, fins al 26%. Això afectarà 36.194 contribuents (0,17% del total) i tindrà un impacte de 491 milions d'euros, segons les estimacions del Ministeri d'Hisenda.Entre altres de les novetats d’aquesta campanya s’ha de destacar la major vigilància en criptomonedes i les ajudes per a les persones afectades pel volcà de La Palma.

